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  4. Artvin’de otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Artvin’de otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

19.11.2020 13:46 | Son Güncelleme:
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Artvin’de otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde tünel içerisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.Artvin-Yusufeli karayolu üzerindeki Su Kavuşumu 1 Tüneli’nde Hamza E.’nin kullandığı 53 AF 400 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Levent K.’nın kullandığı 08 M 9057 plakalı minibüsle şerit ihlali nedeniyle çarpıştı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde tünel içerisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Artvin-Yusufeli karayolu üzerindeki Su Kavuşumu 1 Tüneli’nde Hamza E.’nin kullandığı 53 AF 400 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Levent K.’nın kullandığı 08 M 9057 plakalı minibüsle şerit ihlali nedeniyle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Hatice Ergün (63) hayatını kaybederken, araç sürücüleri Levent K., Hamza Ergün ile minibüste bulunan Ali Altunsoy ve Gürkan Hakan yaralandı. Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Hatice Ergün’ün cesedi da hastanenin morguna kaldırıldı.

Artvin’de otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

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