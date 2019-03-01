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Artvin’de özel harekat polislerini taşıyan araç TIR’la çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 23:55 | Son Güncelleme

Artvin’in Borçka ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan aracın tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5’i özel harekat polisi olmak üzere 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hopa’dan Borçka istikametine gitmekte olan Furkan A.

Artvin’de özel harekat polislerini taşıyan araç TIR’la çarpıştı: 6 yaralı

Artvin’in Borçka ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan aracın tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5’i özel harekat polisi olmak üzere 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hopa’dan Borçka istikametine gitmekte olan Furkan A. yönetimindeki özel harekat polislerinin içinde bulunduğu 08 A 0197 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle Cankurtaran Tüneli Borçka çıkışında Kamil S. yönetimindeki 06 HD 0117 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre özel harekat polislerinden Furkan A., Mert D., Metin İ. , Kaya P., Metin Y. ile tır şoförü Kamil S. yaralandı. Yaralılar Hopa Devet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, özel harekat polislerinin karayolu ile Artvin mitingi sonrasında hava muhalefeti nedeniyle Arhavi’ye geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konvoyunda görev yaptıkları ve görev sonrası Artvin’e dönüşte kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Artvin’de özel harekat polislerini taşıyan araç TIR’la çarpıştı: 6 yaralı

Artvin’de özel harekat polislerini taşıyan araç TIR’la çarpıştı: 6 yaralı

Artvin’de özel harekat polislerini taşıyan araç TIR’la çarpıştı: 6 yaralı

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