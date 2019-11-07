Artvin'de "Peygamberimiz ve Aile" konferansı

ARTVİN (AA) Artvin'de, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in katılımı ile "Peygamberimiz ve Aİle" konulu konferans düzenlendi. Artvin İl Müftülüğü tarafından Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan İşliyen, ne kadar ibadet edilirse edilsin iyi insan olmadıkça, iyi komşu olmadıkça, iyi bir eş olmadıkça, iyi anne baba olmadıkça iyi bir mümin olunamayacağını söyledi. Konuşulan hakikatlerin yaşantıya uygulanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan İşliyen, "Marifet konuşmak değil, konuştuğumuzu hayatımıza yansıtmaktır. Salonlar doluyor ama bazen Peygamberimizin ahlakının hayatımızda azaldığını gözlemlemekten büyük bir üzüntü duyuyoruz. 'Peygamberimizi seviyorum.' demek yetmez, sözümüz sözüne benzeyecek, hayatımız hayatına benzeyecek, ahlakımız ahlakına benzeyecek ki sevmenin içi boş olmasın." diye konuştu Aile kavramının toplumu bir arada tutan, birbirine kenetleyen çok önemli bir kavram olduğunu ifade eden İşliyen, "Ben bunun maksatlı yapıldığı kanaatindeyim ama gün geçmiyor ki televizyon kanallarında eşini bıçaklayıp çocuklarının gözünün önünde onu kameraya çeken, evden uzaklaştırma cezası alıp cinnet getirip eşini ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden benzeri haberlerle karşılaşmayalım." dedi.

Ailenin bu toplumun elindeki en sağlam ve son kalesi olduğunu dile getiren İşliyen, şöyle devam etti: "Her birimiz arkeolojik kazı yapan arkeoloğun göstermiş olduğu hassasiyetle ailelerimize ve evlatlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Ailemize zaman ayırıp çocuklarımıza emek vermemiz gerekiyor. Aileyi kaybedersek bizi bir arada tutan bir neden kalmayacak. Allah korusun! Ailelerimiz, Allah'ın Resulünün ailesine benzemeli. Evde elbette tartışma olur. Ailedeki tartışma ve kavgalarda mahkemeye gitmeden aile büyüklerinin meseleye müdahil olması gerekiyor. Olayın sükunetle halledilmesi önemli, mahkemeye taşınınca içinden çıkılmaz hale geliyor." Aile kurarken, ahlak merkezli bir dindarlığın ön plana konması gerektiğine değinen İşliyen, "Peygamber Efendimiz 'Tercih sebebiniz güzellik ve zenginlik olursa bunlar sizi yoldan çıkarabilir' diye buyuruyor. Dindarlık; asık suratlılık, şakalaşmamak, güzel ilişki kurmamak, sürekli gözyaşı dökmek, insanlardan kopuk olmak, insanlara karşı kaba olmak, yobaz olmak değildir. Dindarlık, nezakettir, güzel ahlaktır, şefkattir, merhamettir ve Peygamber Efendimiz gibi olmaktır." şeklinde konuştu.