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Artvin’de Roma ve Bizans dönemine ait 836 sikke ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 13:13 | Son Güncelleme

Artvin’de Bizans ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen 836 sikke, 1 yüzük ve 1 kolye ucu ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli M.P.’nin (44) üzerinde ve çantasında arama yapıldığı belirtildi.

Artvin’de Roma ve Bizans dönemine ait 836 sikke ele geçirildi

Artvin’de Bizans ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen 836 sikke, 1 yüzük ve 1 kolye ucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli M.P.’nin (44) üzerinde ve çantasında arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada çanta içerisinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 836 sikke, eski Roma dönemine ait 1 yüzük ile 1 kolye ucu ele geçirildi. Şüpheli M.P. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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