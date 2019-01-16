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Artvin'de ruhsatsız silah operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 15:29 | Son Güncelleme

Ruhsatsız silah tamiri ve imalatı yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi yakalandı

ARTVİN (AA) - Artvin'de ruhsatsız silah tamiri ve imalatı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız silah tamiri, imalatı, belgesiz mermi satışı yapıldığı, tamir için çok sayıda tabanca getirildiği istihbaratı üzerine sanayi sitesindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yeri sahibinin, il merkezinde silah bayisi sahibi oğluyla hareket ettiğinin tespiti üzerine 2 iş yerinde arama yapıldı. Aramada, 23 ruhsatsız ve faturasız av tüfeği, bir el yapımı ruhsatsız tabanca ve buna takılı 6 fişek, bir ruhsatsız orijinal toplu tabanca, 4 kurusıkıdan bozma el yapımı tabanca, 42 faturasız kurusıkı tabanca, 110 fişek, 7 mauser tüfek mermisi, 200 kurusıkı fişeği, 70 tabanca yayı, 140 tabanca şarjörü ve 8 tabanca sürgüsü ele geçirildi.

Operasyonda, 3 torna tezgahına da el konuldu.

İş yeri sahipleri M.Ç. ve S.Ç'nin gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturma başlatıldı.

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