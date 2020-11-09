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Artvin’de sabah saatlerinde iki yangın meydana geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 13:46 | Son Güncelleme

Artvin’de çıkan yangında 3 katlı ev kullanılmaz hale gelirken, bir yangın da Yusufeli ilçesinde meydana geldi.

Artvin’de çıkan yangında 3 katlı ev kullanılmaz hale gelirken, bir yangın da Yusufeli ilçesinde meydana geldi. İki yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi
Edinilen bilgilere göre, merkez Çayağzı mahallesinde Şahin Kemaloğlu’na ait 3 katlı bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin çatıyı sıçramasıyla yangın büyüdü.
Olay yerine gelen Artvin Belediyesi itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonra müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi.

Bir yangın da Yusufeli’nde
Öte yandan Artvin Yusufeli ilçesinde de çıkan yangında bir ev tamamen yandı. İlçeye bağlı Bıçakçılar köyünde Hüseyin Işıkçı’ya ait bir evde saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Köylülerin müdahalesine rağmen yangın kısa sürede büyüyünce bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yusufeli Belediyesi İtfaiye Ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

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