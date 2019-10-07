HABER

Artvin'de sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 00:05 | Son Güncelleme

Borçka'da derenin taşması sonucu evlerinden çıkamayan 3 kişiyi AFAD ve AKUT ekipleri kurtardı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde derenin taşması sonucu evlerinden çıkamayan 3 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Yeniyol Mahallesi'nde etkili olan sağanak sonrası dereden taşan su, Mehmet Kasımoğlu'na ait evin bahçesine doldu. Panik yaşayan aile durumu jandarmaya bildirdi.

Evde bulunan Kasımoğlu, eşi ve engelli kızı, AFAD ve AKUT ekipleri tarafından kurtarılarak sedyeyle evlerinden çıkarıldı.

Borçka Devlet Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, akrabalarının evine yerleştirildi.

Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!
Ağrı’da sinir krizi geçiren şahıs eşi ve kızına kurşun yağdırdıAğrı’da sinir krizi geçiren şahıs eşi ve kızına kurşun yağdırdı
Rize ve Artvin'de sel; yollar kapandı, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldıRize ve Artvin'de sel; yollar kapandı, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Artvin sağanak

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düzce'de korkunç kaza! Taşıdığı yükünün altında can verdi!

Ölümün böylesi! Kendi yükünün altında can verdi!

Ağrı’da sinir krizi geçiren şahıs eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Ağrı’da sinir krizi geçiren şahıs eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Rize’de şiddetli yağış! Birçok köy yolu ulaşıma kapandı

Rize’de şiddetli yağış! Köy yolları ulaşıma kapandı

Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği

Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği

Mersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsi

Mersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsi

MHP'li Yıldız: ABD Büyükelçisi 'istenmeyen adam' ilan edilmelidir

MHP'li Yıldız: ABD Büyükelçisi 'istenmeyen adam' ilan edilmelidir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.