HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Artvin’de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Artvin’de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı

30.12.2020 17:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin-Borçka karayolunun 25.

Artvin-Borçka karayolunun 25. kilometresinde saman yüklü tır devrildi. Sürücünün hafif yaralandığı kazada samanlar çevreye saçıldı.
Samsun’dan Artvin’in Şavşat ilçesine istikametine gitmekte olan Nizamettin Gökçe (60) yönetimindeki 55 LG 896 plakalı saman yüklü tır Borçka -Artvin yolunun 25. kilometresinde virajı alamayarak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Nizamettin Gökçe hafif yaralanırken, aracın kasasındaki samanlar etrafa saçıldı. Yaralı sürücü Borçka Devlet Hastanesine kaldırılırken, trafik ekipleri ise devrilen tır nedeniyle trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Alkan bıçak altına yattı Zeynep Alkan bıçak altına yattı
İzmir'de 4.3 büyüklüğünde depremİzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Basit yöntemlerle evde tedavi edilebiliyorBasit yöntemlerle evde tedavi edilebiliyor
1/

En Çok Okunan Haberler

İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki... Gören şaşırıp kaldı

İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki... Gören şaşırıp kaldı

Kız kardeşini cinsel ilişki için gönderip çıplak videosunu çekti

Kız kardeşini cinsel ilişki için gönderip çıplak videosunu çekti

30 yaş küçük sevgili! Çektiği fotoğrafı paylaştı

30 yaş küçük sevgili! Çektiği fotoğrafı paylaştı

Ahlaksız teklifi ifşa etti: Eşini de getir...

Ahlaksız teklifi ifşa etti: Eşini de getir...

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi!

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: Özel depolarda muhafaza edilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması

Son dakika! İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Aylin Sözer'in katili Kemal Ayyıldız tutuklandı

Aylin Sözer'in katili Kemal Ayyıldız tutuklandı

Tuma Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan iddianame hazırlandı

Tuma Çelik hakkında cinsel saldırı iddianamesi

Siirt'te vakalar yüzde 60 düştü

Siirt'te vakalar yüzde 60 düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.