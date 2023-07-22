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Artvin’de şaşırtan olay! 150 bin dolarlık çantayı unuttu, gözyaşlarına boğuldu…

Mynet Haber

Mynet Haber

31 dakika önce

Artvin’in Arhavi ilçesinde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Lokantada unuttuğu 150 bin dolar ve ziynet eşyalarının olduğu çantaya işletme sahiplerinin dikkati sayesinde kavuşan kadın gözyaşlarını tutamadı.

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