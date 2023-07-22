Artvin’de şaşırtan olay! 150 bin dolarlık çantayı unuttu, gözyaşlarına boğuldu…
Mynet Haber
31 dakika önce
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Artvin’in Arhavi ilçesinde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Lokantada unuttuğu 150 bin dolar ve ziynet eşyalarının olduğu çantaya işletme sahiplerinin dikkati sayesinde kavuşan kadın gözyaşlarını tutamadı.
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