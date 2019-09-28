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Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 09:55 | Son Güncelleme

  Artvin'in Borçka ilçesinde sağanak yağış sel ve heyelanlara neden oldu.

Artvin'in Borçka ilçesinde sağanak yağış sel ve heyelanlara neden oldu. İlçede bazı ev ve işyerleri ile zemin ve bodrum katlarını su bastı. Hopa-Borçka karayolu da dere taşması sonucu ulaşıma kapandı.
Artvin'de sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Borçka ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle Borçka deresi taştı, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede bazı köy ve mahalle yollarıda heyelan sonucu ulaşıma kapandı.
Hopa'da Sundura deresinin taşması sonucu Hopa-Borçka karayolu ulaşıma kapandı. Sürücüler, Borçka Tünel mevkiinde beklemeye başladı. Borçka ve Hopa ilçelerine AFAD ekileri sevk edildi.

Görüntü Dökümü
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Cep telefonu ile taşan dere detayları

Haber: Arzu ERBAŞ-Selçuk BAŞAR ARTVİN-DHA

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