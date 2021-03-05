HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Artvin’de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu

Artvin’de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu

05.03.2021 15:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in Borçka ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı.Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar neticesinde Borçka ilçesine bağlı Fındıklı köyünde bir evin alt katındaki atölyede silah ve mühimmat yapıldığını tespit etti.

Artvin’in Borçka ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar neticesinde Borçka ilçesine bağlı Fındıklı köyünde bir evin alt katındaki atölyede silah ve mühimmat yapıldığını tespit etti. Ekipler atölyede yaptıkları aramada, 1 adet 7,65 mm çapında el yapımı tabanca, 4 adet 9 mm çapında el yapımı tabanca, 2 adet şarjör, 18 adet 9 mm fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 90 adet kurusıkı tabanca fişeği ile silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.
Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan 4 kişiden 2’si tutuklanırken, diğer 2’si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Japonya'da akıl almaz olay: Ölen annesini 4 ay boyunca evde sakladıJaponya'da akıl almaz olay: Ölen annesini 4 ay boyunca evde sakladı
Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!
Bimcell müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır?Bimcell müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır?

En Çok Okunan Haberler

Havada o anlarda neler yaşandı? Dikkat çeken sözler

Havada o anlarda neler yaşandı? Dikkat çeken sözler

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Meteoroloji harita ile duyurdu! Bazı bölgelerde yüzde 80'i aştı

Meteoroloji harita ile duyurdu! Bazı bölgelerde yüzde 80'i aştı

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

Edirne Valisi Canalp: İki ay hayırsız evlat olun

Edirne Valisi Canalp: İki ay hayırsız evlat olun

5 Mart gelinim mutfakta puan durumu

5 Mart gelinim mutfakta

Meral Akşener şehit haberini esnaf ziyaretinde aldı

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Manisa, Mardin, Mersin, Muğla'da cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı?

4 il için kısıtlama kararı farklı

Canlı yayında duygusal anlar: Şehit komutanın arkadaşıydı! O satırları gözleri dolarak okudu

Canlı yayında duygusal anlar: Şehit komutanın arkadaşıydı! O satırları gözleri dolarak okudu

Eşe satırlı saldırı! Barışma teklifini reddetti diye eşini 10 yerinden yaraladı

Eşe satırlı saldırı! Barışma teklifini reddetti diye eşini 10 yerinden yaraladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.