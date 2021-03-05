Artvin’de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu

Artvin’in Borçka ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar neticesinde Borçka ilçesine bağlı Fındıklı köyünde bir evin alt katındaki atölyede silah ve mühimmat yapıldığını tespit etti. Ekipler atölyede yaptıkları aramada, 1 adet 7,65 mm çapında el yapımı tabanca, 4 adet 9 mm çapında el yapımı tabanca, 2 adet şarjör, 18 adet 9 mm fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 90 adet kurusıkı tabanca fişeği ile silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan 4 kişiden 2’si tutuklanırken, diğer 2’si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

