HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Artvin'de sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu

Artvin'de sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 09:26 | Son Güncelleme

Artvin'in Şavşat ilçesinde, bir haftadır her gece ilçe merkezine inerek cadde ve sokaklarda dolaşan boz ayı, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Çevre sakinlerinin yiyecek bırakarak beslediği ayı, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Şavşat ilçesinde 1 haftadır, özellikle gece saatlerinde ilçe merkezine kadar inen boz ayı, ilgi odağı oldu. Gündüzleri kırsal mahallelerde yiyecek arayan, gece geç saatlerde ise sessizliğe bürünen ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda dolaşan ayı, vatandaşlar tarafından görüntülendi. İlçe sakinleri pencerelerden izlediği ayı için sokaklara yiyecek bırakmaya başladı. Sokaklarda dolaşan ayının görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

'BİR AYIMIZ EKSİKTİ'

İlçe sakini Özgüç Doğan, gündüzleri koronavirüsten geceleri ise ayıdan ötürü sokağa çıkamadıklarını belirterek, sevimli hayvanın kendilerinin maskotu olduğunu söyledi. Doğan, "Bir ayımız eksikti, o da geldi. Geceleri ayıdan dolayı dışarı çıkamıyoruz. Biraz korksak da çocuklarımız ve bizler için güzel bir heyecan oluyor. Yine de her gece gelmesini bekliyoruz. Davetsiz misafirimiz maskotumuz oldu" dedi.

ESNAF YİYECEK BIRAKIYOR

Her gece şehir merkezinde ana caddeye gelen ayıyı gece saatlerce bekleyen Büşra Erdem ise "Büyükşehirlerdeki ablam ve akrabalarım sosyal paylaşım sitelerindeki bazı görüntüleri görmüş. Çok merak ediyorlar. Ben de şu an balkonda ayıyı bekliyorum. Geldiği an canlı yayın yapacağım. Bir haftadır her gece geliyor" diye konuştu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler
Sivas İstanbul’a göçtüSivas İstanbul’a göçtü
At kestanesi faydaları nelerdir? Tam bir şifa kaynağı!At kestanesi faydaları nelerdir? Tam bir şifa kaynağı!
1/

En Çok Okunan Haberler

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına çok sert tepki

Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına çok sert tepki

8 yıl sonra Esad'la yaptığı o görüşmenin detaylarını anlattı

8 yıl sonra Esad'la yaptığı o görüşmenin detaylarını anlattı

Polis ekiplerinin sabrını sınadı! Pişkinliğin böylesi

Polis ekiplerinin sabrını sınadı! Pişkinliğin böylesi

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

19 Mayıs kutlama mesajları!

19 Mayıs kutlama mesajları!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

101. yılında Samsun’a çıkış!

101. yılında Samsun’a çıkış!

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

Diğer Haberler
Canlı yayında koronavirüs iddiası: Türkçe virüsü daha az yayıyor

'Türkçe virüsü daha az yayıyor' iddiası

PKK'ya hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

PKK'ya hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Bursa’da 6 milyonluk vurgun yapan şahıs kayıplara karıştı

Attıkları imza hayatlarını kabusa çevirdi

Tekirdağ'ın Çokal Barajı'nda binlerce balık kıyıya vurdu

Tedirgin eden görüntü! Binlercesi kıyıya vurdu

TÜİK verileri açıkladı! Sivas İstanbul’a göçtü

Sivas İstanbul’a göçtü

Büyükçekmece'de 'kronomid' istilası yaşanıyor

Korkutan görüntü! Her yeri istila ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.