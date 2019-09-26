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Artvin'de sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 11:55 | Son Güncelleme

Yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyudan vinç yardımıyla çıkartılan inek sahibine teslim edildi

ARTVİN (AA) - Artvin'de boş sulama havuzuna düşen inek, uzun uğraşlar sonucu vinçle çıkartıldı.

Şavşat'ın Tepeköy köyü Bayırca Mahallesi'nde, 85 yaşındaki İsrafil Acar'a ait inek, yaklaşık 2 metre derinliğindeki boş sulama havuzuna düştü.

İneği kendi imkanlarıyla düştüğü yerden çıkaramayan hayvan sahipleri ve komşular, bunun üzerine özel bir firmadan vinç getirtti.

Kuyuya inen vatandaşların halatlarla bağladığı inek, vinç yardımıyla çıkartıldı.

Sağlık durumu iyi olan inek, sahibine teslim edildi.

İsrafil Acar, komşularına ve ineğini dikkatle çıkartan vinç operatörüne teşekkür etti.

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Artvin inek sulama havuzu

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