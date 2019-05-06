Artvin'de şüpheli ölüm

ARTVİN (AA) - Artvin’de, bir kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Dere Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin en üst katında tek başına kalan 79 yaşındaki Ali Rıza Ay evinde ölü bulundu.

Ziyarete gelen yakınlarının Ay'a ulaşamaması üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Evin kapısını kırarak içeri giren polis ekipleri, Ay'ın cansız bedenine ulaştı.

Şişmesi nedeniyle cesedi kapıdan çıkaramayan yetkililer AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yeri incelemesinin ardından ceset, balkon kapısı kırılıp genişletilerek buradan itfaiye yardımıyla çıkartıldı.

Ay'ın cesedi otopsi için Artvin Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

