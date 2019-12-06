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Artvin’de tam otomasyonlu kayın mantarı üretimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 14:58 | Son Güncelleme

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Valiliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından merkeze bağlı Ballıüzüm köyünde kurulan tam otomasyonlu kayın (istiridye) mantarı üretim tesislerini inceledi.Vali Doruk beraberindeki Tarım ve Orman İl Müdürü Dursun Okur ile birlikte il merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Ballıüzüm köyüne gitti.Doruk, Tarım ve Orman Bakanlığının 11.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Valiliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından merkeze bağlı Ballıüzüm köyünde kurulan tam otomasyonlu kayın (istiridye) mantarı üretim tesislerini inceledi.
Vali Doruk beraberindeki Tarım ve Orman İl Müdürü Dursun Okur ile birlikte il merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Ballıüzüm köyüne gitti.
Doruk, Tarım ve Orman Bakanlığının 11. Etap Kırsal Kalkınma Projesi hibe programları kapsamında, köy muhtarı ve aynı zamanda Artvin İli Mantar Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Beyaz ile annesi Seniyal Beyaz tarafından kurulan kayın mantarı seralarını gezdi. Tesislerde öncelemelerde bulunan Doruk, kayın mantarı üretimi hakkında bilgi aldı. Serada elleriyle ürün hasadı yapan Vali Doruk, her iki üreticiyi tebrik ederek, başarılar diledi.
Kayın mantarı projesini önemsediklerini belirten Doruk, “Özellikle kırsalda yaşayan köylülerimiz için az maliyetle önemli bir ek gelir kapısı olacaktır. Valilik olarak bu projeyi çok önemsiyoruz ve destekliyoruz” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Artvin İli Mantar Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Beyaz ise, mantar üretim tesisini 2017 Aralık ayında kurduklarını ve tesisten oldukça kaliteli ürün elde ettiklerini söyledi.
Beyaz, 108 metrekare alanda tam otomasyon sistemli kurduğu serayı yaklaşık 180 bin liraya mal ettiğini ve yüzde 50’sinin ise hibe olduğunu kaydetti. Tesisin aylık 2.5 ton üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Beyaz, en büyük sorunlarının enerji ve kompost üretimi maliyetlerinin yüksek olması olduğunu söyledi. Ziyarette, Artvin İli Mantar Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Naci Özay, Osman Nuri Şener hazır bulundu.
Tesislerdeki incelemelerin ardından Doruk, köy kahvesinde bir araya geldiği köy sakinleriyle bir süre sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

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