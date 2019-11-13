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Artvin'de tek katlı ev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 09:44 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Şavşat ilçesindeki tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında kullanılamaz hale gelen evin sahiplerinin, komşu ziyaretinde olduğu öğrenildi.

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA) - ARTVİN'in Şavşat ilçesindeki tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında kullanılamaz hale gelen evin sahiplerinin, komşu ziyaretinde olduğu öğrenildi.
Şavşat'a bağlı Tepeköy'de bulunan, Fahmettin Güler'e ait, tek katlı evde, dün gece, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede evin tamamını sardı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında kullanılamaz hale gelen evin sahiplerinin, komşu ziyaretinde olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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