Artvin'de toplu açılış töreni

ARTVİN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yıllık 3 milyon kapasiteli olacak havalimanı kapasitemiz, ülkemizin ikinci deniz dolgusu ile inşa edilen havalimanı olacak. Havalimanımızı 2022 yılında hizmete sunmayı hedefliyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valilik önünde düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti. Artvin'e yapılan yatırımlardan bahseden Erdoğan, Artvin Devlet Hastanesinin, 231 yataklı ek bloklarla büyütüldüğünü belirterek, Ardanuç, Hopa, Şavşat, Murgul, Yusufeli, Arhavi ve Borçka'ya da devlet hastaneleri kazandırdıklarını söyledi. Sadece şehirde değil ilçelerde de hastaneler yapmaya devam ettiklerini dile getiren Erdoğan, 5 sağlık tesisinin yapımı, 6 sağlık tesisinin ise plan, proje ve ihalesinin de sürdüğünü bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'de 723 konut projesini hayata geçirdiklerini de ifade ederek, "Şehir merkezinde hizmet verecek 5 adet atık su arıtma tesisimizden 3'ünün yapımı, 2'sinin proje çalışmaları devam ediyor." dedi.

Erdoğan, imar barışı ile 24 bin 166 Artvinlinin sıkıntısının giderildiğine dikkati çekerek, Artvin'deki 17 ata yadigarı eserinin de restorasyonunu yaparak onları da ihya ettiklerini belirtti. Ulaşımda 22 kilometrekareden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 46 kilometrekareye çıkardıklarına işaret eden Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Hopa-Borçka yolunu ve güzergahtaki ülkemizin en uzun ikinci çift tüplü tüneli olan Cankurtaran Tüneli'ni kim yaptı, kim? Biz yaptık. Hep ne dedik? 'Biz Ferhat'ız, siz, Şirin.' Dağları deldik, size ulaştık. Dertli olursan, aşık olursan, dağları da delersin, maksuduna ulaşırsın. Biz bunu yaptık. Böylece yaz, kış mevsiminde çok sayıda kazanın yaşandığı Hopa Dağı geçidindeki sıkıntıları çözmüş olduk. Bu yolun kalan kısmının projesi bitti. Yakında onun da ihalesine çıkıyoruz. Aynı şekilde, Macahel ve Sahara tüneli ile ilgili proje çalışmalarını da tamamladık. Toplam maliyeti, 1 milyar 25 milyon lira olan Artvin - Erzurum ayrımı Oltu-Olur yolu bu güzergahtaki 17 tüneli ve bu köprüleri bu yıl bitiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Borçka-Artvin ayrımı Murgul-Damar Yolu'nu Artvin-Ortaköy çalışmalarını, Şavşat ayrımı Veliköy Yolu'nu, Yusufeli köprülerini Artvin ayrımı Ardanuş Yolu'nu ve Borçka Muratlı ayrımı Camili Yolu'nu bu yıl tamamlayacaklarını aktardı. Şavşat geçiş yolunu Yusufeli, Sarıgöl ayrımı Öydem Yolu'nu ve Yusufeli Baraj Gölü altında kalan yol yerine ise yapılan yolların seneye tamamlanacağını belirten Erdoğan, Borçka- Güreşen Köprüsü'nün inşaatına başlandığını söyledi. - "Havayolunu halkın yolu yapacağız" Erdoğan, Rize ve Artvin illerine hizmet veren 1 milyar 750 milyon lira maliyeti olan havalimanının yapımının da devam ettiğini dile getirerek, şunları belirtti: "Erzurum'a veya Trabzon'a gitmeyeceksiniz. Onun yerine kendi havalimanına gideceksin. Onu da nereye yapıyoruz? Yine denizin üzerine yapıyoruz. Birisi, Ordu-Giresun'da biliyorsunuz. Dünya'da bunların eşi, benzeri yok. Bir tanesi de şimde Artvin-Giresun üzerine oluyor, denizin üzerinde. İnşallah, ben de Rize'ye gelirken orayı kullanacağım. Siz de Artvin'e gelirken oraya kullanacaksınız. Yolları ne yapacağız? 'Havayolunu, halkın yolunu yapacağız.' dedik ve bunu yaptık. Yıllık 3 milyon kapasiteli olacak havalimanı kapasitemiz, ülkemizin ikinci deniz dolgusu ile inşa edilen havalimanı olacak. Havalimanımızı 2022 yılında hizmete sunmayı hedefliyoruz. Orada da dağları deldik, oradan da kayalar taşıyoruz. Öyle, kolay bir iş değil ama yaparız. İman öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır."