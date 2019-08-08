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Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 20:51 | Son Güncelleme

Artvin’in Ardanuç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Selahattin Karahan’ın (63) kullandığı 48 SE 810 plakalı otomobil Ardanuç-Artvin karayolu 2.

Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Artvin’in Ardanuç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Selahattin Karahan’ın (63) kullandığı 48 SE 810 plakalı otomobil Ardanuç-Artvin karayolu 2. Tünel girişinde yoldan çıkarak direğe çarptı. Kazada araçta bulunan şoförün eşi olduğu öğrenilen Mecbure Karahan (59) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazadan şoför Selahattin Karahan’la birlikte yaralı kurtulan Mürsel Atlılar (69) ve eşi Nezaket Atlılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin arsından Artvin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

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