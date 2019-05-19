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Artvin’de uçuruma yuvarlanan 1 kişi ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 10:33 | Son Güncelleme

Artvin’in Borçka ilçesi Macahel köyünde uçuruma yuvarlanan Şükrü Tekin (76) yapılan arama kurtarma çalışması sonrası ekiplerce ölü bulundu.Edinilen bilgiye köye Borçka’nın Macahel köyünde yaşayan Şükrü Tekin bilinmeyen bir sebepten dolayı köyün yakınlarında uçuruma yuvarlandı.

Artvin’de uçuruma yuvarlanan 1 kişi ölü bulundu

Artvin’in Borçka ilçesi Macahel köyünde uçuruma yuvarlanan Şükrü Tekin (76) yapılan arama kurtarma çalışması sonrası ekiplerce ölü bulundu.
Edinilen bilgiye köye Borçka’nın Macahel köyünde yaşayan Şükrü Tekin bilinmeyen bir sebepten dolayı köyün yakınlarında uçuruma yuvarlandı. AFAD, Jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışması sonrasında yaşlı adam düştüğü yerde ölü bulundu. Bulunduğu yerden çıkartılan yaşlı adam otopsi için Artvin Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Artvin’de uçuruma yuvarlanan 1 kişi ölü bulundu

Artvin’de uçuruma yuvarlanan 1 kişi ölü bulundu

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