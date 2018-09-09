Artvin'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü

ARTVİN (AA) - Artvin'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Serkan Şentürk'ün (43) kullandığı kamyonet, merkeze bağlı Taşlıca köyü Hatila Milli Parkı mevkisinde yaklaşık 400 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
AFAD ve jandarma ekiplerince ulaşılan sürücünün, kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Şentürk'ün cesedi, sedye ve halat yardımıyla bulunduğu yerden yola taşınarak Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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