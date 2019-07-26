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Artvin'de uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 15:39 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, baraj inşaatında hafriyat boşaltan kamyon 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Artvin'de uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü

Nusret DURUR/YUSUFELİ(Artvin),(DHA)- ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, baraj inşaatında hafriyat boşaltan kamyon 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada kamyon sürücüsü Ahmet Boy(38), olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Çevreli Köyü'nde meydana geldi. Yapımı süren baraj inşaatında hafriyat taşıyan Ahmet Boy'un kullandığı plakası henüz belirlenemeyen kamyon, boşaltma işlemi yaptığı sırada uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanarak devrilen kamyonun sürücüsü Boy'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün cansız bedeni, Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Artvin'de uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldüArtvin'de uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldüArtvin'de uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldüArtvin'de uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü

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