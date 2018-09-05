Artvin'de uçuruma yuvarlanan kişiyi jandarma ekipleri kurtardı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde uçuruma yuvarlanan yaşlı adam, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçeye bağlı Düzenli köyünde yaşayan 87 yaşındaki İsabali Aslan'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Konu hakkında bilgilendirilen Vali Ömer Doğanay'ın talimatı üzerine bölgeye jandarma ekipleri ve komando timleri sevk edildi.
Köylülerin de yardımıyla başlatılan yaklaşık 2 saatlik arama kurtarma çalışması sonucu Aslan'ın, evinden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki uçuruma yuvarlandığı tespit edildi.
Yaralı Aslan, ekiplerce halat ve sedye yardımıyla düştüğü yerden alındı.
Olay yerine çağrılan ambulanstaki 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aslan, Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen Aslan, buradan da Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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