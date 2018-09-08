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Artvin'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 11:07 | Son Güncelleme

Üç şüpheli uyuşturucu kullanırken yakalandı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarp Martı kayalıkları mevkisinde çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamında Gürcistan uyruklu 3 kişi, uyuşturucu madde kullanırken yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında iki gram eroin, 50 hap, 3 boş şırınga, 3 boş tüp ile iki sıvı su tüpü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin uyuşturucu operasyonu

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