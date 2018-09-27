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Artvin'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 14:07 | Son Güncelleme

Toplam 21 kilo 713 gram kubar esrar ele geçirilen operasyonda iki kişi gözaltına alındı

ARTVİN (AA) - Artvin'de, 21 kilo 713 gram kubar esrar ele geçirilen operasyonda iki kişi yakalandı.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ardanuç ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. C.Ş'nin evinde yapılan aramada 581 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüphelinin ifadesinde esrarı satın aldığını söylediği K.C. isimli kişinin, Ardanuç ilçesine bağlı Soğanlı köyündeki evine operasyon düzenlendi.

K.C'nin evi ve eklentilerinde yapılan aramada 32 gram kubar esrar, ikametin eklentisi olan ahır ve arsa kısmındaki serada ise 21 kilo 100 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan C.Ş. ve K.C, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, her iki operasyonda, toplam 21 kilo 713 gram kubar esrarın yanı sıra 20 kök Hint keneviri, uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ile elektrikli ısıtıcıya el konuldu.

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Artvin gözaltı polis uyuşturucu madde

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