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Artvin’de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 01:04 | Son Güncelleme

Artvin’in Borçka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Artvin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Borçka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aralık köyünde N.A’nın ikametgâhında uyuşturucu operasyonu yaptı.Aramada, 1.024 gram kubar esrar, 17 gram kenevir bitkisi tohumu, 13 adet hasat edilmiş kenevir bitkisi gövdesi, 1adet çarşaf (sigara kağıdı) ele geçirildi.Operasyonda gözaltına alınan N.A çıkarıldığı mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Artvin’in Borçka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Artvin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Borçka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aralık köyünde N.A’nın ikametgâhında uyuşturucu operasyonu yaptı.
Aramada, 1.024 gram kubar esrar, 17 gram kenevir bitkisi tohumu, 13 adet hasat edilmiş kenevir bitkisi gövdesi, 1adet çarşaf (sigara kağıdı) ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan N.A çıkarıldığı mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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