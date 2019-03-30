Artvin’de yağışların az olması ile baraj suları çekildi asırlık köy ortaya çıktı

Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde, 249 metre gövde yüksekliği bulunan Deriner Barajı’nda bu yıl yağışların az olması sebebiyle sular çekildi, asırlık köy ortaya çıktı.

Artvin’de bulunan Çoruh Nehri üzerinde, 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek barajı olma özelliğine sahip Deriner Barajı’nın azalan yağışlar nedeniyle suları çekildi. Baraj gölü nedeniyle daha önce su altında kalan Narlık köyünün eski yerleşim yeri yeniden su yüzeyine çıktı. Bir dönem nahiye olan köyde askeriye, ilk okul, orta, okul sağlık ocağı bulunuyor. Bunun yanı sıra tarım arazileriyle, bölgenin en kalabalık köyleri arasında yer alıyordu. Sular çekilmesiyle asırlık köyden cami, okul ve evlerin görünür hale geldi.

Çocukluğu bölgede geçmiş olan Ulaş Gülseçgin yaptığı açıklamada ”Eskiden çok kalabalık bir köydü. Çok güzel anılarımız var. Baraj nedeniyle birçok insan göç etmek zorunda kaldı. Sular çekilince köy ortaya çıkı. Bizde o eski güzel günleri yad etmek istedik. Özlem dolu günlerden sadece bu görüntüler kaldı” dedi.