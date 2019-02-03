Artvin’de yangın

Artvin’in Şavşat ilçesinde ahşap bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Susuz köyünde Tuncay Demirci’ye ait evde ısınmak için kullanılan elektrikli ısıtıcının takılı olduğu elektrik kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıktı. Yangına köylüler müdahale etmekte yetersiz kalınca Şavşat Belediyesi İtfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri gelinceye kadar yangında evin ahşap olan üst katı tamamen yanarak kullanamaz hale geldi. Yaklaşık 100 bin TL maddi zararın olduğu yangında ölen veya yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor
'Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık'
Bir il seferber oldu! Herkes onları arıyor
'Venezuela'ya askeri müdahale...'
Dün yakalanmıştı! Sırları ortaya çıktı: ABD ve İsrail...
Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…
Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu
Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum