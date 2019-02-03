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Artvin’de yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 23:03 | Son Güncelleme

Artvin’in Şavşat ilçesinde ahşap bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, ilçenin Susuz köyünde Tuncay Demirci’ye ait evde ısınmak için kullanılan elektrikli ısıtıcının takılı olduğu elektrik kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıktı.

Artvin’in Şavşat ilçesinde ahşap bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Susuz köyünde Tuncay Demirci’ye ait evde ısınmak için kullanılan elektrikli ısıtıcının takılı olduğu elektrik kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıktı. Yangına köylüler müdahale etmekte yetersiz kalınca Şavşat Belediyesi İtfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri gelinceye kadar yangında evin ahşap olan üst katı tamamen yanarak kullanamaz hale geldi. Yaklaşık 100 bin TL maddi zararın olduğu yangında ölen veya yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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