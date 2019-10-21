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Artvin’de yaylaya bırakılan sokak köpekleri hayvan severler ile belediyeler arasında krize neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 14:05 | Son Güncelleme

Artvin’de bazı belediyeler tarafından Bilbilan Yaylası’na bırakılan sokak köpekleri hayvan severler ile belediyeler arasında krize neden oldu.Artvin’de gönüllü olarak faaliyet sürdüren sokak hayvanlarını koruma derneği HAYDİKO Artvin-Ardahan sınırında bulunan 2 bin 500 metrede yüksekliğindeki Bilbilan Yaylası’na terk edilmiş sokak köpeklerini kurtarmak isteyince belediye zabıtası yolu kapatarak şehre almadı.Edinilen bilgiye göre, Artvin’de bazı belediyelerin sokaklardan topladıkları köpekleri Bilbilan Yaylası’na götürerek kaderlerine terk ettiğini iddia eden ve bu durumdan rahatsız olan yaylacılar, hayvan severlerle iletişime geçerek 100’e yakın sokak köpeğinin yaylaya bırakıldığını ve sadece 30’nun hayatta kalabildiğini ifade ettiler.

Artvin’de bazı belediyeler tarafından Bilbilan Yaylası’na bırakılan sokak köpekleri hayvan severler ile belediyeler arasında krize neden oldu.
Artvin’de gönüllü olarak faaliyet sürdüren sokak hayvanlarını koruma derneği HAYDİKO Artvin-Ardahan sınırında bulunan 2 bin 500 metrede yüksekliğindeki Bilbilan Yaylası’na terk edilmiş sokak köpeklerini kurtarmak isteyince belediye zabıtası yolu kapatarak şehre almadı.
Edinilen bilgiye göre, Artvin’de bazı belediyelerin sokaklardan topladıkları köpekleri Bilbilan Yaylası’na götürerek kaderlerine terk ettiğini iddia eden ve bu durumdan rahatsız olan yaylacılar, hayvan severlerle iletişime geçerek 100’e yakın sokak köpeğinin yaylaya bırakıldığını ve sadece 30’nun hayatta kalabildiğini ifade ettiler. Yaylaya giden HAYDİKO temsilcileri sağ kalan 30 hayvanın aç ve yaralı olduğunu görünce sokak köpeklerini kamyona kasasına yükleyerek ilde bulunan derneğin yaşam alanına götürmek istediler. Yaşam alanın girişinde zabıta yolu kapatarak hayvanların barınağa girmesine izin vermedi. Bunun üzerine kamyon kasasına yüklenmiş hayvanlar zabıta eskortluğunda şehri terk ederek yeniden Bilbilan Yaylası’na götürüldü. Geceyi hayvanların yayında nöbet tutarak geçiren HAYDİKO temsilcileri yaptığı görüşmelerin ardından hayvanlara bakacak yer buldu.
HAYDİKO tarafından yapılan açıklamada, ”Öncelikle bu canları dert edinen herkese teşekkür ediyoruz. Destekleriniz bizim için çok önemli ve anlamlıydı. Amacımız bu hayvanları kurtarıp tedavi edip kendi bölgelerindeki gönüllülere teslim etmekti. Biraz zor olsa da ve uzun sürse de 16 köpek kendi bölgelerine ulaştırıldı. 12 köpek Hopa’da, 2 köpek Ardanuç’a teslim edilmiştir. 2 köpek bizim daha önceden Hopa’ya sahiplendirdiğimiz köpeklerden olduğundan biz Yaşamköy’e geri aldık. Geri kalanlar için esnafla iletişim halindeyiz. Kemalpaşa Belediyesi’ne bölgede besleme yapan Ardahan DKMP’ye ve jandarma ekiplerine teşekkür ediyoruz. Biz 3 kadın oradayken asla yalnız bırakmadılar. Hayvanların memleketi yoktur. O hayvanlar ölüme atılmışlardı, görmezden gelme şansımız yoktu. Yetemesek de her yere yetme şansımız olmasa da görmezden gelme şansımız yoktu. Şimdi tüm belediyelerden talebimiz acil kısırlaştırma ve besleme odakları yapılmasını sağlamalarıdır” ifadelerine yer verildi.

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