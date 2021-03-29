HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Artvin’deki Cehennem Deresi Kanyonu’nda şüpheli ölüm

Artvin’deki Cehennem Deresi Kanyonu’nda şüpheli ölüm

29.03.2021 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in Ardanuç ilçesinde bulunan Cehennem Deresi Kanyonu’nda erkek cesedi bulundu.Artvin’in Ardanuç ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilen Cehennem Deresi Kanyonu’nda bir erkek cesedi bulundu.

1/

Artvin’in Ardanuç ilçesinde bulunan Cehennem Deresi Kanyonu’nda erkek cesedi bulundu.
Artvin’in Ardanuç ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilen Cehennem Deresi Kanyonu’nda bir erkek cesedi bulundu. Kanyonu gezen ziyaretçilerin cesedi fark etmesi sonucu ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, kanyon içinde bir erkek cesedi buldu. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından kimlik tespit çalışmasında cesedin, Kars doğumlu Taylan Berk Açak isimli vatandaşa ait olduğu belirtildi. Açak’ın ölüm sebebi ise otopsi sonrası netlik kazanacak.
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç ve Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vücudunda herhangi bir bıçak ve ateşli silah yaralanmasına rastlanmayan kişinin 20-30 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.
Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu
Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarErdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

29 Mart koronavirüs risk haritası paylaşıldı! Çok sayıda il alarm veriyor

Koronavirüs risk haritası paylaşıldı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

29 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu

29 Mart korona tablosu

FETÖ'den ihraç edilen polisin defterinde ilginç notlar

FETÖ'den ihraç edilen polisin defterinde ilginç notlar

MSB’den 'Süper Ay'lı paylaşım

'Süper Ay' ışığında terörle mücadele

PKK itirafçısının mektubu 27 yıllık gizemi çözdü

PKK itirafçısının mektubu 27 yıllık gizemi çözdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.