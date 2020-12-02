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Artvin’deki kayıp genç için arama çalışmalar devam ediyor

02.12.2020 12:38 | Son Güncelleme:
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Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde yaklaşık 1 ay önce kaybolan 31 yaşındaki Ercan Civelek’i arama çalışmaları devam ediyor.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde yaklaşık 1 ay önce kaybolan 31 yaşındaki Ercan Civelek’i arama çalışmaları devam ediyor. Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) Timleri aramalarını Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki dehlizlerde yoğunlaştırırken, 2 km’lik dehlizdeki aramalarda da bir sonuç elde edilemedi.
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde 6 Kasım Cuma günü evinden ayrılan Ercan Civelek (31), bir daha geri dönmedi. Ailenin polise haber vermesi üzere arama çalışması başlatıldı. Jandarma, polis, Afat ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) timlerinin bölgede başlattığı arama çalışmaları sürerken, bugüne kadar arama çalışmalarında bir bulguya rastlanılamadı.
Psikolojik durumunun iyi olmadığını öğrenilen ve ardından bir gönül ilişkisine ait mektup bırakan Ercan Civelek’i bulmak için son olarak Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) Timleri aramalarını Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki dehlizlerde yoğunlaştırırken, güvenlik kameraları tarafından son olarak görüldüğü Uzunyalı mahallesindeki dehlizler didik didik arandı. Zor şartlar altında yürütülen çalışmalarda yeni ve eski ayak izleri dışında bir bulguya rastlanılmazken, çalışmaların Civelek bulununcaya kadar süreceği kaydedildi.

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