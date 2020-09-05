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Artvin’deki orman yangını 3 gündür devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 13:48 | Son Güncelleme

Artvin’de 2 Eylül Çarşamba günü öğlenden sonra ormanlık alanda çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor.Artvin merkeze bağlı Sarıbudak köyü Boğaboynu mevkiinde 2 Eylül Çarşamba günün öğlenden sonra ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Artvin’de 2 Eylül Çarşamba günü öğlenden sonra ormanlık alanda çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor.
Artvin merkeze bağlı Sarıbudak köyü Boğaboynu mevkiinde 2 Eylül Çarşamba günün öğlenden sonra ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine yangının çıktığı alanın sarp kayalıklardan oluşması ve bölgeye araç yolunun olmaması nedeniyle ekipler ve köy halkı yaklaşık üç saatlik yürüme sonrası bölgeye ulaşarak yangına müdahaleye başladı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın 13 saatte kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma personelinin 24 saat nöbet tuttuğu yangın bölgesinde zaman zaman rüzgârın etkisiyle alevler büyüyor. İnsan gücüyle kontrol altında tutulan ve söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında ilk belirlemelere göre ladin, köknar ve çam ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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