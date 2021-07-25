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  4. Artvin'deki selde 37 bina ve konut yıkıldı, 1459 bina hasarlı

Artvin'deki selde 37 bina ve konut yıkıldı, 1459 bina hasarlı

25.07.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de perşembe günü meydana gelen sel felaketinin ardından sürdürülen hasar tespit çalışmalarının ilk sonuçlarına göre 10 bina, dokuz konut, 18 konuta bağlı bağımsız bölüm ile iki ahır yıkıldı. Toplam 1459 bina, konut ve bağımsız bölüm ise hasar gördü.

Artvin'deki selde 37 bina ve konut yıkıldı, 1459 bina hasarlı

Artvin'de perşembe günü meydana gelen sel felaketinin ardından hasarın boyutu ortaya çıkmaya başladı.

Saatte metrekareye 170 kilogram yağış düşen selde Murgul ilçesinde bir kişi kaybolmuş; altyapıda da ağır hasar meydana gelmişti. Selin en fazla zarar verdiği ilçe olan Arhavi'de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İlbank Bölge Müdürlüğü ekiplerince merkez ve köylerde sürdürülen hasar tespit çalışmalarının ilk sonuçlarına göre 10 bina, dokuz konut, 18 konuta bağlı bağımsız bölüm ile iki ahır yıkıldı. Toplam 1459 bina, konut ve bağımsız bölüm ise hasar gördü.

Arhavi ilçesinde kaya tahkimatının yıkılması sonucu Kapisre deresi ilçe merkezine taşmış; cadde ve sokaklar nehre dönmüştü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalanlar ekiplerce botlarla kurtarıldı, 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü.

Arhavi ilçesinde balçığa gömülü ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor. 500 jandarma komando ve 118 AFAD gönüllüsü ile çevre il ve ilçelerden gelen belediye görevlilerinin de katıldığı ekipler, caddeleri çamur ve balçıktan temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Selden etkilenen bir başka il ise Rize oldu. Rize'de de iki kişi kayıp. Güneysu ilçesinde sele kapılan Hasan Arıcı ve Muradiye Beldesi'nde çöken evin enkazı altında kalarak kaybolan Batuhan Delihasan dere yatağında aranıyor.

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu yağmurla birlikte afet yaşadıklarını belirterek, "İlk gün çok şaşkındık. İkinci gün toparlandık. Ondan sonra gerek merkezi hükümet gerekse belediyelerimizle burada büyük bir dayanışma var. Balçık, çamur temizleme işlemleri devam ediyor. Dün gece itibari ile şehre su vermeye başladık. Su verdikten sonra da insanlar evlerini temizlemeye başladı. 3-4 gün içerisinde burayı eski haline döndüremesek bile o çamuru temizlemiş olacağız. 100'e yakın aile bütün eşyasını kaybetti." dedi.

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