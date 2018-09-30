HABER

Artvin'in 3'üncü Karagöl'ü turizme kazandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 12:06 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Borçka ve Şavşat ilçelerinde bulunan, doğal güzelliğiyle görenleri hayran bıraktıran Karagöllere bir yenisi daha eklendi.

Artvin'in 3'üncü Karagöl'ü turizme kazandırılacak

Aytekin KALENDER/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN'in Borçka ve Şavşat ilçelerinde bulunan, doğal güzelliğiyle görenleri hayran bıraktıran Karagöllere bir yenisi daha eklendi. Murgul ilçesi Damar köyündeki Tiryal Dağı eteğinde yer alan kentteki 3'üncü Karagöl, çalışmaların ardından turizme kazandırılacak.
Artvin'in önemli turizm merkezleri Borçka ve Şavşat ilçelerindeki Karagöllere yenisi eklendi. Murgul ilçesi Damar köyündeki Tiryal Dağı eteğinde, çam ormanlarının gölgesinde yer alan kentteki 3'üncü Karagöl'ün turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Göl, çevre düzenlemeleri ve yol çalışmalarının ardından yerli- yabancı turistlerin ziyaretine açılacak.
Artvin Valisi Ömer Doğanay, kentin bağrında barındırdığı Karagöller'in turizme önemli katkılar sağladığını belirterek, bu göllere bir yenisinin daha eklendiğini söyledi. Doğanay, "Amacımız Murgul Karagöl'ü de diğer Karagöllerimiz gibi kısa süre içinde turizme kazandırmaktır. Böylece başta ilçemiz olmak üzere ilimizdeki turizm hareketliliğini artırarak, yöre insanının turizmden hak ettiği payı alabilmesini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.
BELEDİYE BAŞKANI: KARAGÖL'ÜN FARKLI ÖZELLİKLERİ VAR
Murgul'un turizm noktasında keşfedilmeyi beklediğini kaydeden Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş ise "Murgul, içerisinde inanılmaz güzellikleri barındıran bakir bir ilçedir. Artvin’de Karagöllerimiz meşhurdur. Murgul ilçemize bağlı Damar köyünde bir Karagöl'ümüz var. Bizim Karagöl'ümüz diğerlerine göre daha farklı özellikleri barındırıyor. Bu alanı turizme kazandırmak istiyoruz. Ayrıca Kokolet Vadimiz ve Gemkaya'mız var. Çok güzel yaylalarımız var. Herkesi ilçemizdeki doğal güzellikleri göremeye davet ediyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Artvin'in 3'üncü Karagöl'ü turizme kazandırılacakArtvin'in 3'üncü Karagöl'ü turizme kazandırılacakArtvin'in 3'üncü Karagöl'ü turizme kazandırılacakArtvin'in 3'üncü Karagöl'ü turizme kazandırılacak

PARTNERYıllar önce ayakkabı satarkenYıllar önce ayakkabı satarken
İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var...İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Şeyma Subaşı: Kardashianlara benziyorum

Şeyma Subaşı: Kardashianlara benziyorum

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkutan rapor: Şehrin yüzde 90'ı kanser riski altında

Korkutan rapor: Şehrin yüzde 90'ı kanser riski altında

İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

Ankara'yı karıştıran fotoğraf! Valilik yalan dedi ve yeniden inceleme başlattı

Ankara'yı karıştıran fotoğraf! Valilik yalan dedi ve yeniden inceleme başlattı

Terör operasyonunda mağaradan çıktı! 20 prezervatif, şırıngalı patlayıcı...

Terör operasyonunda mağaradan çıktı! 20 prezervatif, şırıngalı patlayıcı...

Bodrum'a 'fırtına' darbesi! Sokaklar bomboş, bu anons yapıldı

Bodrum'a 'fırtına' darbesi! Sokaklar bomboş, bu anons yapıldı

İspanyol ressam Maria Aparici'den 2190 dolarlık Erdoğan tablosu

İspanyol ressam Maria Aparici'den 2190 dolarlık Erdoğan tablosu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.