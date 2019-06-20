Artvin’in Borçka ilçesinde kaybolan alzheimer hastası jandarma ekiplerince bulundu

Artvin’in Borçka ilçesinde kaybolan alzheimer hastası Arhavi ilçesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre İlçeye bağlı Düzköy Köyü’nde ikamet eden alzheimer hastası Hasan Karamert (75) 17 Haziran günü evinden çıktıktan sonra bir daha eve dönmedi. Durum üzerine Karamert’in ailesi durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Karamert’in bulunması için Rize’den gelen Jandarma Arama Kurtarma ekibi (JAK) ve İz Takip Köpeğinin de katılımıyla yapılan arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sürdürülen arama kurtarma çalışması sonucunda Karamert Arhavi ilçe merkezinde bulundu.

Şahsın sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Artvin İl Jandarma Komutanlığınca; kaybolan vatandaşlarımızın bulunmasında, gece/gündüz demeden süratle reaksiyon gösterilerek en kısa sürede aranıp bulunması ve sağlıklı olarak ailelerine teslim edilmesi için icra edilecek uygulamalar hassasiyet ve titizlikle sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.

