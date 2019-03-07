ARTVİN (AA) - Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Artvin Valiliğince Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Kurtuluşunun 98. yıl dönümünde geçmişten günümüze Artvin" konulu sinevizyon gösteriminin ardından Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Kurtulgan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin halkının ilk günkü kurtuluş coşkusunu ilelebet yüreğinde yaşayacağını belirterek, "Bu güzel şehri 98 yıl önce canları pahasına bizlere emanet eden Halit Paşa'yı, Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kazım Karabekir'i, Çiçek Nine'yi ve isimsiz kahramanları minnet ve şükranla anıyorum." dedi.

Kocatepe, 7 Mart'ın, Artvin aşklarının yeniden yeşerdiği önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın dört bir köşesine yayılmış, cennet kentin çocuklarının doğum günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler, gün dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girdikleri şiir ve kompozisyonları seslendirdi.