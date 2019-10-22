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Artvin’in Karagölleri ziyaretçi akınına uğruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 13:40 | Son Güncelleme

Artvin’in Borçka ve Şavşat ilçelerinde bulunan Karagöl tabiat parkları Ekim ayı itibariyle 167 bin kişi tarafından ziyaret edildi.Artvin’de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka ve Şavşat ilçesinde bulunan Karagöller, yaz kış aylarının yanı sıra tatil günlerinde ziyaretçi akınına uğruyor.Borçka Belediyesi tarafından işletilen Borçka Karagöl Tabiat Parkı ekim ayı itibariyle 102 bin kişi tarafından ziyaret edilirken, Şavşat Karagöl Tabiat Parkı ise işletme sahibinden alınan bilgiye göre 65 bin kişi tarafından ziyaret edildi.Türkiye’nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili’ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.Her mevsim ayrı güzelBorçka ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Karagöl, her mevsim ayrı bir güzelliği içinde barındırıyor.

Artvin’in Borçka ve Şavşat ilçelerinde bulunan Karagöl tabiat parkları Ekim ayı itibariyle 167 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
Artvin’de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka ve Şavşat ilçesinde bulunan Karagöller, yaz kış aylarının yanı sıra tatil günlerinde ziyaretçi akınına uğruyor.
Borçka Belediyesi tarafından işletilen Borçka Karagöl Tabiat Parkı ekim ayı itibariyle 102 bin kişi tarafından ziyaret edilirken, Şavşat Karagöl Tabiat Parkı ise işletme sahibinden alınan bilgiye göre 65 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
Türkiye’nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili’ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Her mevsim ayrı güzel
Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Karagöl, her mevsim ayrı bir güzelliği içinde barındırıyor. Çam ağaçları ve şelaleler arasında yer alan, eşsiz doğa güzelliyle Karagöl Tabiat Parkı, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Karagöl, yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göl yüzeyine yansıması kartpostallık görüntüler de oluşturuyor. Kent gürültüsünden uzaklaşıp temiz hava almak isteyenler, hafta sonu tatillerinde tercih ettikleri Karagöl’de çadır kurup kamp yapıyor. Ziyaretçiler yürüyüş ve piknik yapıyor, teknelerle gölün keyfini sürüyor.

Saklı Cennet: Şavşat Karagöl
Artvin’in "Sakin Şehir" ünvanlı ‘Şavşat ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile görenleri adeta büyüleyen Karagöl, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.
İtalya’nın Milano kentinde 21-23 Haziran 2015’te gerçekleştirilen Cittaslow 2015 Genel Kurulu’nda "Sakin Şehir" unvanı almasının ardından ilginin arttığı Karagöl, her mevsim ayrı güzelliğiyle görenleri büyülüyor.
Artvin Şavşat’a 25 kilometre uzaklıkta ve İlkbahar Sahara Milli Parkı içerisinde yer alan Karagöl, yılın her mevsiminde yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yeri oldu.
Ahşap mimarisi, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla ilgi çeken Karagöl, çevresindeki ladin ve çam ağaçları hafta sonunu doğayla baş başa geçirmek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor. Günübirlik gezilerin yanı sıra çevresindeki ormanlık alanlarda kamp yapma imkanı da sunan Karagöl’de, kayık ile gezinti yaparak doyumsuz manzaranın tadını çıkarmak da mümkün.

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