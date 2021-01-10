HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde yangın

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde yangın

10.01.2021 23:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde yangın

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde Köprücü köyünde akşam saatlerinde başlayan örtü yangını ekiplerin erken müdahalesiyle kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.Kemalpaşa ilçesine bağlı Köprüce köyünde tarlada başlayan ve çıkış sebebi belli olmayan, yangın ormanlık alana sıçradı.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde Köprücü köyünde akşam saatlerinde başlayan örtü yangını ekiplerin erken müdahalesiyle kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.
Kemalpaşa ilçesine bağlı Köprüce köyünde tarlada başlayan ve çıkış sebebi belli olmayan, yangın ormanlık alana sıçradı. Yaklaşık 1 hektarlık alanda etki gösteren örtü yangınına, Orman İşletme Ekipleri ve Kemalpaşa Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesiyle yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.
Yangın hakkında açıklamalarda bulunan Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, yangın başladıktan sonra hemen müdahalede bulunduklarını ve yağmurun da başlamasıyla kısa bir sürede yangını söndürerek soğutma çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde yangın

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER12 yıl sonra buluştular12 yıl sonra buluştular
Adana'da sokak ortasında dehşet! Kanlar içinde yere yığıldıAdana'da sokak ortasında dehşet! Kanlar içinde yere yığıldı
QNB Finansbank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?QNB Finansbank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Yolcu, otobüs şoförüne böyle beddua etti!

Yolcu, otobüs şoförüne böyle beddua etti!

Balçova Belediyesinde asgari ücret 4 bin 300 TL oldu

Balçova Belediyesinde asgari ücret 4 bin 300 TL oldu

Gaziantep FK, Sumudica ile yollarını ayırdı!

Gaziantep FK, Sumudica ile yollarını ayırdı!

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kritik iki baraj kuruma noktasına geldi

Kritik iki baraj kuruma noktasına geldi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

Diğer Haberler

Son dakika! Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Adana'da sokak ortasında dehşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Adana'da sokak ortasında dehşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Uçuş sırasında taşkınlık yapan Trump destekçilerine pilottan ıssız bir yere bırakma tehdidi

Taşkınlık çıkaran yolculara tehdit: Uçağı ıssız bir yerde indiririm

Türkiye'den kaçan 6 FETÖ üyesi Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu

6 FETÖ üyesi Yunanistan'a kaçtı

Kaymakamlıkta güvenlik görevlisi ile 4 arkadaşı kablo hırsızlığından tutuklandı

Kaymakamlıkta güvenlik görevlisi ile 4 arkadaşı kablo hırsızlığından tutuklandı

10 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.