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Artvin’in şampiyon boğaları Muğla’daki şampiyona için yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 13:05 | Son Güncelleme

Artvin’in şampiyon boğaları, Ege ve Karadeniz’den getirilen boğaların katılacağı şampiyona için Muğla’ya götürülmek üzere özel bölmeli hazırlanan TIR’la yola çıktı.Artvin’in Kafkasör Yaylası başta olmak üzere şehrin farklı ilçelerinde düzenlenen boğa güreşlerinin Ege ayağı Muğla’da gerçekleşecek.

Artvin’in şampiyon boğaları, Ege ve Karadeniz’den getirilen boğaların katılacağı şampiyona için Muğla’ya götürülmek üzere özel bölmeli hazırlanan TIR’la yola çıktı.
Artvin’in Kafkasör Yaylası başta olmak üzere şehrin farklı ilçelerinde düzenlenen boğa güreşlerinin Ege ayağı Muğla’da gerçekleşecek. Ege ve Karadeniz’den getirilen boğaların katılımıyla şampiyona 29 Eylül tarihinde Muğla Bayır Arena’da yapılacak. Şampiyonaya Artvin’den Erkan ve Erhan Keskin kardeşlere ait ’Bozo’, Mert Seçkin’e ait ’Poyraz’, Kemal Özdemir ve Atanur Altuntaş’a ait ’Ateş’, Osman Güven’e ait ‘Rambo’,Tayyar Güneri’ye ait ‘Noyan’ ile Ferit Yılmaz’a ‘Fırtına’ isimli boğalar katılacak.
Vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde özel bölmeli TIR’a yüklenen boğalar, 35 saat sürecek yolculuğunun ardından Muğla’ya ulaşacak. Güreşler öncesi ortama uyum sağlaması için 20 gün önce götürülen boğalar burada kampa alınacak.

Eşimin Hayatı Boğa
Boğasını yolcu etmek üzere programa katılan Gülden Altuntaş “Ateş” isimli boğasını özel ilgi ve alakayla büyüttüklerini ifade ederek, “Benim boğam sevgim eşimden geliyor. Eşimin hayatı boğa. Eşim her gün özel boğamızı yemle otla besliyor, spor yaptırıyor. Boğamız şampiyonaya gidiyor. Hak eden kazansın ama Ateş’in kazacağına da canı gönülden inanıyorum. Şampiyon olacağına inancım tam" dedi.
Boğa Sahiplerinden Tayyar Güneri Muğla’daki boğa güreşlerine 3. gidişleri olduğunu ifade ederek “Artvin’de Kafkaasör’deki Boğa Güreşleri Festivali başta olmak üzere birçok festivalde şampiyonluğu bulunan “Noyan” isimli boğamla oradaki festivalde yer alacağız. Bu aslında boğa güreşi değil, barışıdır. Yaylada otlamak için bir araya gelen boğalar en yakın düzlükte toplanıp, bir biriyle güreşerek yenen ve yenilenin belli olur. Sonrada barış içinde otlarlar. Aksi halde dağdan bayırdan güreşerek birbirlerini taştan kayadan atabilirler“ diye konuştu.
Hafız Güven, Muğla’da düzenlenecek şampiyonaya Artvin’den 6 boğayla katıldıklarını kaydetti. Güven, "Artvin’de festivallerde derece yapmış, şampiyon boğalarımızı Muğla’ya göndermek için toplandık. Boğalarımızın orada derece yapıp geri gelmelerini diliyoruz. Artvin’in en iyi şampiyon boğalarını Ege’ye gönderiyoruz. Orada da Ege’nin en iyi boylarıyla güreşeceklerini biliyoruz. Bizde ona göre boğalarımızı hazırladık. İnşallah dostlukların ön planda olduğu güreşler izleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Artvin’in şampiyon boğaları Muğla’daki şampiyona için yola çıktı

Artvin’in şampiyon boğaları Muğla’daki şampiyona için yola çıktı

Artvin’in şampiyon boğaları Muğla’daki şampiyona için yola çıktı

Artvin’in şampiyon boğaları Muğla’daki şampiyona için yola çıktı

Artvin’in şampiyon boğaları Muğla’daki şampiyona için yola çıktı

Artvin’in şampiyon boğaları Muğla’daki şampiyona için yola çıktı

Artvin’in şampiyon boğaları Muğla’daki şampiyona için yola çıktı

Artvin’in şampiyon boğaları Muğla’daki şampiyona için yola çıktı

Artvin’in şampiyon boğaları Muğla’daki şampiyona için yola çıktı

Artvin’in şampiyon boğaları Muğla’daki şampiyona için yola çıktı

Artvin’in şampiyon boğaları Muğla’daki şampiyona için yola çıktı

Artvin’in şampiyon boğaları Muğla’daki şampiyona için yola çıktı

Artvin’in şampiyon boğaları Muğla’daki şampiyona için yola çıktı

Artvin’in şampiyon boğaları Muğla’daki şampiyona için yola çıktı

Artvin’in şampiyon boğaları Muğla’daki şampiyona için yola çıktı
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