Artvin’in Yusufeli ilçesinde CHP’nin yaptığı itirazın ardından Yüksek Seçim Kurulu seçimin iptaline karar verdi. Karara göre, 2 Haziran’da yeniden seçime gidilecek.

Artvin\u2019in Yusufeli il\u00e7esinde CHP\u2019nin yapt\u0131\u011f\u0131 itiraz\u0131n ard\u0131ndan Y\u00fcksek Se\u00e7im Kurulu se\u00e7imin iptaline karar verdi. Karara g\u00f6re, 2 Haziran\u2019da yeniden se\u00e7ime gidilecek. Foto\u011fraf\u00e7\u0131 k\u00fc\u00e7\u00fck objeleri makro lens ile \u00e7ekti! Bak\u0131n ortaya ne \u00e7\u0131kt\u0131\u0130zmir Kemalpa\u015fa'da AK Parti'nin itiraz\u0131 reddedildiK\u00fc\u00e7\u00fck Yusuf\u2019tan polis babas\u0131na duyguland\u0131ran s\u00f6zler
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