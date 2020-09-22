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Artvin’in Yusufeli ilçesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 13:18 | Son Güncelleme

Artvin’in Yusufeli İlçesinde çıkan yangında 3 ev ve 1 ahır ile samanlık tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.İlçeye bağlı Çıralı Köyü’nde dün gece saat 01.00 sıralarında tek katlı bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Artvin’in Yusufeli İlçesinde çıkan yangında 3 ev ve 1 ahır ile samanlık tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
İlçeye bağlı Çıralı Köyü’nde dün gece saat 01.00 sıralarında tek katlı bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki evlere sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak günün ilk ışıklarıyla söndürüldü.
Yangında Sündüs Kalyoncu, Mevlüt Kalyoncu ve Resul Günay’a ait ev ile Dahir Kalyoncu’ya ait ahır ve samanlık yanarak kullanılmaz hale geldi.
Çıkan yangında iki evin boş olması, Sündüs Kalyoncu ve ailesinin de yangını erkenden fark edip evi terk etmesi sayesinde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış sebebine dair araştırmaların sürdüğü öğrenildi.

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