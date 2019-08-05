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Artvinli genç piyanistler İtalya yolcusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 13:49 | Son Güncelleme

Artvin Gençlik Merkezinde piyano eğitimi alan 12 öğrenci, 9-12 Eylül'de İtalya'nın Pesaro kentinde düzenlenecek klasik müzik festivalinde hünerlerini sergileyecek

ARTVİN (AA) - Artvin Gençlik Merkezinde piyano eğitimi alan öğrenciler, İtalya'da düzenlenecek klasik müzik festivaline katılacak.

Gürcistan'da geçen yıl düzenlenen klasik müzik festivaline katılan 12 öğrenci, bu sene İtalya'dan davet aldı. Öğrenciler, İtalya'nın Pesaro kentinde 9-12 Eylül'de gerçekleştirilecek Viva Rossini Klasik Müzik Festivali'nde hünerlerini sergileyecek.

Yaşları 9 ile 16 arasında değişen öğrenciler, her gün yaklaşık 2 saat çalışarak festival hazırlıklarını sürdürürken, velilerin desteğiyle tanıtım amaçlı klip de hazırladı.

Artvin'in önemli turizm merkezlerinden Hatila Vadisi Cam Seyir Terası ve Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe'de öğrencilerin piyano çaldığı görüntülerden oluşan klip, festivalde de gösterilecek.

Piyano eğitmeni Tamara Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl davet üzerine Gürcistan'ın Batum kentindeki festivale katılıp, buradaki yarışmada derece elde ettiklerini söyledi.

Bunun üzerine bu yıl İtalya'daki festivale davet edildiklerini belirten Çelik, "Festivalde 11 Eylül'de sahne alacağız. 6 aydır haftanın 7 günü çalışıyoruz. Öğrencilerim çok istekli. İtalya'da başarılı olursak gelecek yıl Fransa'da yapılacak organizasyonda yer alacağız." diye konuştu.

Öğrencilerden Birsu Gümüş, 4 yıldır merkezde piyona eğitimi aldığını, Gürcistan'dan sonra İtalya'da da sahneye çıkacağı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Arda Pınar ise 5 yaşında başladığı piyano eğitimini 8 yıldır sürdürdüğünü ifade ederek, "Müziği ve piyanoyu çok seviyorum. Çok güzel bir enstrüman ve piyanoda sanatımı gerçekten ortaya çıkardığımı düşünüyorum." dedi.

Efe Bayraktutan da başlangıçta çok zorlandığı için piyano çalmaktan kaçındığını belirterek, "Tamara hocam beni hep destekledi. Artık çok iyi çaldığımı düşünüyorum. Bana baştan beri 'Mozart' lakabını takmıştı. Şimdi de 'Artvin'in Mozart'ı' diye hitap ediyorlar. Bu da bana gurur veriyor ve beni motive ediyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Eylül Akçay'ın annesi Dilek Akçay, 7 yıldır piyano çalan kızını her zaman desteklediğini söyledi.

Kızının yetenekli ve çok heyecanlı olduğunu kaydeden Akçay, "İtalya'ya gideceği için çok gururluyuz. Bizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

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Artvin Artvin Gençlik Merkezi festival İtalya piyano

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