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Artvinli genç piyanistler İtalya’nın ardından Fransa’ya da davet edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 10:47 | Son Güncelleme

Artvin Gençlik Merkezi’nde piyano eğitimi alan öğrenciler İtalya gösterdiği başarılı performansın ardından festivalin bir sonraki durağı olan Fransa’dan Türkiye’yi temsil etmek üzere davet aldı.Gürcistan’ın Batum şehrinde 2018 Aralık ayında yapılan Geleceğin Yıldızları Klasik Müzik Yarışması’nda dereceye giren Artvin Gençlik Merkezi Güzel Sanatlar Atölyesi Müzik Kulübü öğrencileri İtalya’da düzenlenen Viva Rossini klasik müzik festivali davet edilmişti.

Artvinli genç piyanistler İtalya’nın ardından Fransa’ya da davet edildi

Artvin Gençlik Merkezi’nde piyano eğitimi alan öğrenciler İtalya gösterdiği başarılı performansın ardından festivalin bir sonraki durağı olan Fransa’dan Türkiye’yi temsil etmek üzere davet aldı.
Gürcistan’ın Batum şehrinde 2018 Aralık ayında yapılan Geleceğin Yıldızları Klasik Müzik Yarışması’nda dereceye giren Artvin Gençlik Merkezi Güzel Sanatlar Atölyesi Müzik Kulübü öğrencileri İtalya’da düzenlenen Viva Rossini klasik müzik festivali davet edilmişti. 9-12 Eylül 2019’da İtalya’nın Pesaro şehrinde gerçekleşen festivalde gösterdikleri başarılı performansla, festivalin bir sonraki durağı olan Fransa’ya davet edildiler. 2020’nın yaz aylarında düzenlenecek olan festival öncesi genç piyanistler aldıkları davetten oldukça mutlu. Piyano eğitmenleri Tamara Çelik eşliğinde hazırlıklarına şimdiden başlayan öğrenciler, oldukça iddialı.

"Fransa için olanca gücümüzle hazırlanacağız"
Piyanoya çalmaya 7 yaşında başlayan Yiğit Avcı, “10 senedir piyano çalıyorum. 12 kişilik bir ekip olarak İtalya’ya gittik. İtalya’da ekibimiz başarılı bir puan aldı ve altı kişi daha ekibimizden geçildi. Şimdi Fransa’ya davet edildik. Fransa için olanca gücümüzle hazırlanacağız” dedi.
İtalya’da düzenlenen Viva Rossini Klasik Müzik Festivali’ne Fazıl Say’ın ’Kumru’ adlı parçasıyla yarışmaya katılan ve Fransa’da davet edilen Ayşe Ilgaz Ural (16), “10 yıldır gençlik merkezinde piyano çalıyorum. Gürcistan ve İtalya’nın ardından son olarak Fransa’ya davet edildik. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Önümüzde bir yıllık biz zaman var. Bunu iyi bir şekilde değerlendireceğiz" diye konuştu.
Piyano eğitmeni Tamara Çelik ise yaptığı açıklamada "Artvin Gençlik Merkezinde, 10 yıl önce 5 öğrenciyle piyano derslerine başladık. Şimdi yaklaşık 102 öğrencim var. Yarışmalara katılıyoruz bu bizim daha profesyonel şekilde çalışmamızı sağlıyor. Artvin’de neredeyse her evde piyano var. Çocuklar oldukça başarılı günde 13 saat çalışıyoruz çok mutluyuz. İnanıyoruz ki Fransa’da da başarıyla ülkemizi, ilimizi temsil edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Artvinli genç piyanistler İtalya’nın ardından Fransa’ya da davet edildi

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