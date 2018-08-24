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Artvinli gencin organları hayat verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 12:35 | Son Güncelleme

Artvin'de inşaattan düşen ve tedavi gördüğü Rize'de beyin ölümü gerçekleşen 28 yaşındaki Rıza Zeytin'in bağışlanan organları, İzmir, Ankara ve Samsun'daki hastalara nakledilecek - Amca Mustafa Zeytin: "İnşallah alıcı hastalarımız iyi olur, yeğenimizi yaşatırlar"

RİZE (AA) - Artvin'de inşaattan düşen ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 28 yaşındaki gencin organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Sarp Gümrük Müdürlüğünde inşaat yapımında çalışan Rıza Zeytin (28), 15 Ağustos'ta inşaattan düşerek yaralandı. Vücudunun birçok yerinde kırık ve iç kanama oluşan Zeytin, ilk müdahalesinin ardından Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde Zeytin'in beyin ölümü gerçekleşti.

Rıza Zeytin'in üç yıl önce böbreğini komşusuna bağışlayan amcası Mustafa Zeytin, ağabeyi Hasan Zeytin ile görüşerek oğlunun organlarını bağışlamasını istedi.

Bunun üzerine baba Hasan Zeytin ve ailesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Bağış Koordinatörü Başar Erdivanlı ile görüştü. Aile, oğullarının organlarını bağışlamaya karar verdi.

Erdivanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin büyük özveri göstererek organ bağışına karar verdiğini belirterek, "Hastamız genç olduğu için pek çok organının, bağış bekleyenlere yardımı oldu. Adli vaka olması ve prosedürlere rağmen aile, sabrını koruyarak kararının arkasında durdu. Kendilerine bu nedenle teşekkür ediyoruz." dedi.

Erdivanlı, Ankara ve Trabzon'dan gelen ekipler tarafından alınan organların hayat kurtaracağına işaret ederek, "Karaciğeri İzmir'e gidiyor. Kalbi Ankara'daki bir hastaya, böbrekleri Samsun'da iki hastaya nakledilecek. Korneaları da Samsun'da iki hastanın görmesine sebep olacak." diye konuştu.

- "Böbreğimi bağışlayarak bir ablam oldu"

Amca Mustafa Zeytin, yeğenini kaybettiği için üzgün olduğunu dile getirerek, 3 yıl önce komşusu için bir ay düşündükten sonra böbreğini bağışladığını söyledi.

Organ bağışının önemini üç yıldır daha iyi anladığını kaydeden Zeytin, "Böbreğimi bağışlayarak bir ablam oldu. Sağlıklı bir şekilde yaşıyor. Onun da etkisi altında kalarak ağabeyim ile konuşup organ bağışını yaptık. İnşallah alıcı hastalarımız iyi olur, yeğenimizi yaşatırlar." dedi.

Zeytin, organ bağışının önemine vurgu yaparak, herkese bağış tavsiyesinde bulundu.

Evli ve bir çocuk babası Zeytin'in cenazesi, yarın Artvin'de toprağa verilecek.

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