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Artvinli iş insanından kimsesiz çocuklara sürpriz etkinlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 18:32 | Son Güncelleme

ARTVİNLİ iş insanı Nedim Koyuncu, 45’inci doğum gününü çocuk evlerinde kalan kimsesiz çocuklarla birlikte kutladı.

Artvinli iş insanından kimsesiz çocuklara sürpriz etkinlik

ARTVİN, (DHA) - ARTVİNLİ iş insanı Nedim Koyuncu, 45’inci doğum gününü çocuk evlerinde kalan kimsesiz çocuklarla birlikte kutladı. Yaşları 12 ile 18 arasında değişen 35 çocuk, Koyuncu tarafından Çamlıhemşin’de bulundan Ayder Yaylası’na düzenlenen 2 günlük gezi etkinliğinde eğlendi.
Artvinli iş insanı Nedim Koyuncu, 45’inci doğum gününü kutlamak için, Artvin Valiliği’nin izniyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan yaşları 12 ile 18 arasında değişen 35 çocuk ve 14 kurum çalışanıyla birlikte Ayder Yaylası’na 2 günlük gezi etkinliği düzenledi. 35 kimsesiz çocuğa önce kıyafet alan ve birlikte yemek yiyen Koyuncu, daha sonra çocuklarla birlikte Rize Çamlıhemşin ilçesine hareket etti. Burada bulunan bir otelde konaklayan iş insanı ve çocuklar, yöresel sanatçıların tulum eşliğinde çaldığı birbirinden güzel şarkı ve türkülerle eğlendi. Daha sonra Ayder Yaylası’na çıkan grup, karda kayarak kış mevsiminin de tadını çıkardı.
'HOŞ VAKİT GEÇİRMELERİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞTIK'
Eşiyle birlikte doğum gününü kimsesiz çocuklarla kutlama kararı aldığını ifade eden Nedim Koyuncu, geçtiğimiz yıl da kimsesiz çocuklarla Gürcistan’ın Batum şehrinde doğum gününü kutladığını söyledi. Koyuncu, “Geçen yıl eşimle aldığım kararla doğum günümü kimsesiz çocuklarla kutlama kararı almıştım. Geçen yıl Artvin Valiliği'nin izinleriyle yine 36 çocuğumuza Gürcistan’ın Batum şehrine iki gün süren bir gezi programı düzenledik. Çocukların çok mutlu olduklarını görünce bu yıl da doğum günümü yine bu özel çocuklarla kutlamak istedim. Artvin Valiliğimizin izinleriyle 35 çocuğumuzu otobüslerle Artvin’den alarak iki gün günlük Rize’nin ünlü Çamlıhemşin ilçesine gezi programı düzenledik. Çocuklarımız burada çok güzel vakit geçirdiklerine inanıyorum. Onlara konserler ve çeşitli eğlenceler düzenleyerek hoş vakit geçirmelerini sağlamaya çalıştık" dedi.
'ÇOCUKLAR MUTLU OLDUKÇA BEN DE MUTLU OLDUM'
Nedim Koyuncu bir farkındalık yaratmak istediğini söyleyerek, devletin ve hükümetin çocuklara sahip çıktığını ve en iyi şekilde hayata hazırladığını belirten Koyuncu, "Bizlerin de vatandaş olarak, birey olarak üzerimize düşen görevler var. Farkındalık yaratmak istedim. Çocuklarımızı çok seviyoruz ve onlara çok değer veriyoruz. Çocuklarımız ülkemizin geleceğidir. Hayatımda ikinci kez doğum günü kutladım. Bu çocuklar mutlu oldukça ben de mutlu oldum. Bundan sonra her doğum günümü bu şekilde kutlayacağım" diye konuştu

FOTOĞRAFLI

Artvinli iş insanından kimsesiz çocuklara sürpriz etkinlikArtvinli iş insanından kimsesiz çocuklara sürpriz etkinlikArtvinli iş insanından kimsesiz çocuklara sürpriz etkinlikArtvinli iş insanından kimsesiz çocuklara sürpriz etkinlik

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