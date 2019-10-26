HABER

Artvinli işletmecinin ağaç sevgisi görenleri şaşkına çeviriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 09:30 | Son Güncelleme

Artvin’in Şavşat ilçesinde 26 yıldır işletmecilik yapan Mete Cem Çelik, asırlık armut ağacını kesmeye kıyamayınca restoranı ağacın içinde kalacak şekilde inşa etti.Şavşat’ın Kocabey köyünde otel ve restoran işletmeciliği yapan Met Cem Çelik, 26 yıl önce kendisine ait arazide restoran yapmak istedi.

Artvin’in Şavşat ilçesinde 26 yıldır işletmecilik yapan Mete Cem Çelik, asırlık armut ağacını kesmeye kıyamayınca restoranı ağacın içinde kalacak şekilde inşa etti.
Şavşat’ın Kocabey köyünde otel ve restoran işletmeciliği yapan Met Cem Çelik, 26 yıl önce kendisine ait arazide restoran yapmak istedi. Arazisinin ortasında bulunan asırlık armut ağacını kesmeye kıyamayan Çelik, inşaatı yapan ustalarla görüşerek restorana ağacı dahil etti. 20 metre yüksekliğinde 90 santimetre çapında olan ağacın gövdesi restoranın içinde kalırken, dalları ise çatısından yer alıyor.

Asırlık armut ağacının 26 yıldır bu şekilde koruyor
İşletme sahibi Mete Cem Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Restoran yapacağımız arazimizde asırlık bir armut ağacımız vardı. Ağacı kesmeye kıyamadık ve onu öylece koruduk. Restoranı etrafından çevirip çatıdan çıkarttık, doğal haliyle duruyor. Bu duruma müşteriler yoğun ilgi gösteriyor. Bu ilgi bizim de hoşumuza gidiyor. Genelde fotoğraf çekiyorlar, enteresan geliyor. İnanamıyorlar, ağacı koruduğumuz için seviniyorlar. Otantik ve güzel göründüğünü söylüyorlar” dedi.

Ağacı kesip restoran yapmak kolay
Restoranı yapan ustalara da teşekkür eden Çelik "Talebimi ustalara anlattığımda bana ’Ağacı kesip restoranı yapmak kolay ama ağacı koruyarak yapmak birazda zor “ dediler bizde zor olanı tercih ettik. Bu tamamen Artvinli’ye özgü bir davranış. Kaç restoranda böyle bir şey görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

PARTNER Henüz 24 yaşında ama... 1 gecede milyarder oldu! Henüz 24 yaşında ama... 1 gecede milyarder oldu!
Karadeniz'de istavrit bereketiKaradeniz'de istavrit bereketi
Küçükçekmece'de otomobil alev alev yandıKüçükçekmece'de otomobil alev alev yandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

Komşu yine karıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Komşu yine karıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

Bakan Selçuk'tan korkunç olaya tepki!

Bakan Selçuk'tan korkunç olaya tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Son dakika... Hulusi Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'den o ülkeye seyahat uyarısı!

Türkiye'den o ülkeye seyahat uyarısı!

Bakan Selçuk, 'öğretmenin darbedilmesine' tepki gösterdi

Bakan Selçuk'tan korkunç olaya tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.