Artvinli kadınlar atıkları hediyelik eşyaya dönüştürüyor

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Artvin'de "atık malzemeleri geri kazanım" kursuna katılan kadınlar, atık malzemeleri süs eşyasına dönüştürüyor.

Yaşları 18 ile 70 arasında değişen 20 kadın, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı kursta, yırtık çorap, plastik, cam şişe, tahta parçası, eski gazete parçaları gibi atık malzemelerden süs eşyası yapıyor.

Usta öğretici Gökçen Yalçın ile pazartesi ve salı günleri, haftada 12 saat süren kursta hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de yaptıkları vazo, mumluk, biblo, tablo gibi eşyaları satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

18 yaşındaki üniversite öğrencisi Tuğçe Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boş zamanlarını Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursa gelerek değerlendirdiğini söyledi.

Atık malzemelerden yaptığı vazo, kapı süsü, bebek gibi ürünleri satarak okul harçlığını çıkardığını belirten Öztürk, bu kursla hem el becerisini geliştirdiğini hem de kendine güveninin attığını dile getirdi.

Emekli memur Rukiye Güven ise evde oturup sıkılmak yerine sunulan imkanı değerlendirerek bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.