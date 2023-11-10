Artvinli restoran işletmecisi ağaçları kesmeye kıyamayınca çözümü böyle buldu
Mynet Haber
3 saat önce
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Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Selahattin Alkan hayalini kurduğu restoranı için arazisinde bulunan ağaçları kesmeye kıyamayınca ağaçların üzerine baraka ve kamelya yaparak köprü eşliğinde restoranına dahil etti.
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