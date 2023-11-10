Artvinli restoran işletmecisi ağaçları kesmeye kıyamayınca çözümü böyle buldu

Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Selahattin Alkan hayalini kurduğu restoranı için arazisinde bulunan ağaçları kesmeye kıyamayınca ağaçların üzerine baraka ve kamelya yaparak köprü eşliğinde restoranına dahil etti.