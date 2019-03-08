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Artvinliler Mudanya’da "Murat Ünal" diyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2019 12:47 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr.

Artvinliler Mudanya’da "Murat Ünal" diyor

Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal, Artvin’in kurtuluşunun 98. Yıldönümü münasebetiyle Mudanya-Güzelyalı Artvinliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği’nde Artvinli vatandaşlar ile bir araya geldi.
Artvin’in kurtuluşunun 98. Yıldönümü dolayısıyla Mudanya-Güzelyalı Artvinliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği’ni ziyaret eden Cumhur İttifak Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal, “Artvin benim için ayrı bir yer. 1988 yılında Murgul Damar’da mecburi hizmetimi yaptım. Bakır madeninin lojmanında Artvinli kardeşlerimle edindiğim dostluklar benim için çok kıymetli” dedi. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan ve tüm Anadolu topraklarına yayılan bağımsızlık mücadelesinin önemli örneklerinden biri olan Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yılını kutlayan Dr. Ünal, “Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu. “Bursa birçok ilden gelmiş insanların huzur ve barış içerisinde yaşadığı bir şehirdir” diyen AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, yaklaşan yerel seçimlerin Bursa’ya ve Mudanya’ya hayırlar getirmesini temenni etti.
“Desteğinizi bekliyoruz"
Yaklaşan yerel seçimlere de değinen Dr. Ünal, “Mudanya’yı hizmet ile çok hızlı bir şekilde buluşturacağız. Merkezi hükümetimizden aldığımız güç ile önümüzdeki günlerde yapacağımız proje tanıtım toplantısında projelerimizin sözünü rahatlıkla vereceğiz” şeklinde ifade etti. Artvinli vatandaşların büyük ilgisi ile karşılanan Dr, Ünal,
“Mudanya İttifakı haline dönüşmüştür"
“Mudanya’da ki seçim çalışmalarında oluşan atmosfer sonucunda iki kardeş partinin kurduğu Cumhur İttifakı, 5 yıllık huzursuz yönetime bir tepki olarak Mudanya İttifakına dönüşmüştür. Bu ittifak tamamıyla Mudanya’nın ta kendisidir” diye vurguladı. “Çocuklarımıza ve torunlarımıza güçlü bir Mudanya bırakmak için Cumhur İttifakına desteğinizi bekliyorum” diye konuşan AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü, “Omuz omuza verdiğimizde ne tür güçlükleri atlattığımızın örnekleri Artvin’in kurtuluşunda olduğu gibi tarih sayfalarında çokça mevcuttur. Bu seçimler ise ülkemizin bekası için tarihte ecdadımızın yaptığı gibi dayanışmanın ve kardeşliğin sembolü olacaktır” diye altını çizdi. Ziyarete, geçmiş dönem Milletvekili İsmet Su, MHP Mudanya İlçe Başkanı Selçuk Yılmaz, Cumhur İttifakı belediye meclis üyesi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Artvinliler Mudanya’da

Artvinliler Mudanya’da

Artvinliler Mudanya’da

Artvinliler Mudanya’da

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