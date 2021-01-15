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Arya lakaplı sosyal medya fenomeni Şimal Akalın yaşadığı tacizi böyle anlattı!

15.01.2021 13:54 | Son Güncelleme:
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Arya lakaplı sosyal medya fenomeni Şimal Akalın yaşadığı tacizi böyle anlattı!

Antalya'da sosyal medya fenomeni Arya lakaplı 18 yaşındaki Şimal Akalın, B.I., tarafından yaşadığı tacizi gözyaşlarıyla anlattı. B.I.'nın yargılanmasına başlandı.

Sosyal medyada 'Arya' olarak tanınan fenomen Şimal Akalın, 2019 yılının aralık ayında, kendisine mesaj atan ve adının B.I. olduğunu söyleyen kişi tarafından tehdit edilmeye başlandı. Bu durumu sosyal medyadan ağlayarak hayranlarıyla paylaşan Şimal Akalın'a, büyük destek geldi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

'Arya İçin Adalet' başlığı adı altında yapılan paylaşımlar, binlerce kişiye ulaştı. Şimal Akalın'ın şikayeti sonrası Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, B.I. hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın, B.I. hakkında 'hakaret' ve 'tehdit' suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle hazırladığı iddianame, Antalya 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. B.I., daha önce savcılığa verdiği ifadesinde, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

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CEZAEVİNDE OLDUĞU İÇİN KATILAMADI

Başka bir suçtan Kayseri'de tutuklu bulunan sanık B.I., cezaevinden SEGBİS bağlantısı kurulamadığı için ilk duruşmaya katılamadı. Şimal Akalın, annesi ve avukatı salonda hazır bulundu. Şimal Akalın, sanığın kendisine 'hakaret' ve 'tehdit' etmekle kalmayıp 'iftira' suçu işlemeye başladığını öne sürdü.

FENOMENİN ÖLÜMÜYLE SUÇLADI

Sanık B.I'nın kendisini, geçen yıl sosyal medya fenomeni 'Ares' takma adlı Şehmuz Özdemir'in ölümüne sebep olmakla suçladığını ifade eden Akalın, “Ares benim 2,5 yıllık arkadaşımdı. Böyle çirkin iftira ancak sahibine yakışır. Ailesiyle de görüşürdüm. Ölümü hepimizi derinden etkiledi. Zaten katilleri de belli" dedi.

ÖLÜMLE TEHDİT

Sanığın iki gün süren tehdit ve hakaretlerinin ardından telefonunu engellediğini sözlerine ekleyen Şimal Akalın, “Bu kez bana başka numaralardan mesaj atarak, aramaya başladı. Ayrıca kendisini çevresine 'Hızır Hoca' olarak tanıtıyormuş. Bu kişi benim yakın bir arkadaşımı da böyle kandırmış. Mesajlarında bana 'Seni öldürürüm', 'Silahımla, pitbullumla gelirim' diyerek, aileme ve bana ağza alınmayacak küfürler etti. Kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu.

Şimal Akalın, sanığı daha önce hiç görmediğini, yolda karşılaşmış olabileceklerini, kendisiyle tanışıklığı olmadığını sözlerine ekledi. Duruşma, sanığın dinlenmesi için ertelendi.


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