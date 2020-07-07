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  4. Arya'nın videosu sosyal medyada oldu! Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi

Arya'nın videosu sosyal medyada oldu! Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 13:51 | Son Güncelleme

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur Ş.A'ya tehdit ve hakaretlerde bulunan kişiyle ilgili soruşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Arya'nın videosu sosyal medyada oldu! Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda "Arya için adalet istiyoruz" başlığı yapılan paylaşımlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklamasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Mağdur Ş.A'nın çektiği videoları sosyal medyada paylaşarak telefondan bir erkeğin kendisine tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, yapılan incelemede arayan numaranın İ.I'ya ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Bu kişinin ifadesinde söz konusu telefon hattının oğlu B.I'nın kullanımında olduğunu beyan etmesi ve diğer delillerin de bu beyanı doğrulaması üzerine soruşturmaya B.I. üzerinden devam edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle baba İ.I. hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş, bu karar mağdur Ş.A'ya tebliğ edilmiştir. Mağdurun sosyal medya paylaşımlarında belirttiği karar bu usuli hususa ilişkin olup, olayın esasıyla ilgisi bulunmamaktadır. Süreç içerisinde mağdur ve ailesine ulaşıldı, şüpheliden başka bir telefon tehdidi almadıkları anlaşıldı. Şüpheli B.I. hakkında soruşturma devam ediyor. Mağdur Ş.A'ya tehdit ve hakaretlerde bulunan kişiyle ilgili soruşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır, konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir. Bitmiş veya sonuca bağlanmış bir soruşturma da söz konusu değil."

NE OLMUŞTU?

Antalya'da 25 Aralık 2019'da Ş.A. (17) isimli genç kız, telefondan bir kişi tarafından kendisine tehdit ve hakaret edildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ş.A. şüpheli hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildiğini öne sürerek, çektiği görüntüleri "Arya" ismiyle sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

(AA)

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